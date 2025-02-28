В Канаде проверят X на соответствие законам о защите данных пользователей

В заявлении управление упомянуло, что расследование сосредоточится на сборе, использовании и передаче персональной информации пользователей X в контексте тренировки моделей искусственного интеллекта.

Подробности жалобы не раскрываются, однако член оппозиционной партии NDP Брайан Массе ранее призвал власти обратить внимание на возможные нарушения X. Он заявил, что прозрачность в этом вопросе особенно важна, так как алгоритмы могут использоваться для распространения дезинформации.

Компания X пока не прокомментировала ситуацию.