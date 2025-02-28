В Канаде проверят X на соответствие законам о защите данных пользователей

Опубликовано 28 февраля 2025, 20:031 мин.
В Канаде проверят X на соответствие законам о защите данных пользователейВласти проверяют использование данных граждан для обучения ИИ
Канадское управление по защите персональных данных начало расследование в отношении социальной сети X, принадлежащей Илону Маску. Поводом для проверки стала жалоба о возможном нарушении закона о конфиденциальности при использовании данных канадцев для обучения искусственного интеллекта (ИИ).
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В заявлении управление упомянуло, что расследование сосредоточится на сборе, использовании и передаче персональной информации пользователей X в контексте тренировки моделей искусственного интеллекта.
Подробности жалобы не раскрываются, однако член оппозиционной партии NDP Брайан Массе ранее призвал власти обратить внимание на возможные нарушения X. Он заявил, что прозрачность в этом вопросе особенно важна, так как алгоритмы могут использоваться для распространения дезинформации.
Компания X пока не прокомментировала ситуацию.
Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак