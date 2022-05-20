В Канаде запретили использовать устройства Huawei и ZTE

В Канаде запретили использовать устройства Huawei и ZTEГде-то мы такое уже видели
О свежей инициативе заявил министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань. По его словам, таким образом правительство страны обеспечивает долгосрочную безопасность собственной телекоммуникационной инфраструктуры.
При этом решение о запрете было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками страны.
Напомним, что ранее высокопоставленные представители Huawei поделились размышлениями на тему того, какие шаги нужно предпринять корпорации, чтобы она не прекратила своё существование.
Тогда говорилось о том, что компании следует развиваться в трёх направлениях — теоретические прорывы, архитектурная реконструкция и реконструкция программного обеспечения.