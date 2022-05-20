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В Канаде запретили использовать устройства Huawei и ZTE

Где-то мы такое уже видели
Около трёх лет назад такое провернули в США, а теперь настала очередь Канады. Местные власти официально запретили китайским Huawei и ZTE включать свои продукты и услуги в телекоммуникационные системы страны.
В Канаде запретили использовать устройства Huawei и ZTE

О свежей инициативе заявил министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань. По его словам, таким образом правительство страны обеспечивает долгосрочную безопасность собственной телекоммуникационной инфраструктуры.

При этом решение о запрете было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками страны.

Напомним, что ранее высокопоставленные представители Huawei поделились размышлениями на тему того, какие шаги нужно предпринять корпорации, чтобы она не прекратила своё существование.

Тогда говорилось о том, что компании следует развиваться в трёх направлениях — теоретические прорывы, архитектурная реконструкция и реконструкция программного обеспечения.

Источник:Lenta.ru
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