В Канаде запретили использовать устройства Huawei и ZTE

О свежей инициативе заявил министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань. По его словам, таким образом правительство страны обеспечивает долгосрочную безопасность собственной телекоммуникационной инфраструктуры.

При этом решение о запрете было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками страны.

Напомним, что ранее высокопоставленные представители Huawei поделились размышлениями на тему того, какие шаги нужно предпринять корпорации, чтобы она не прекратила своё существование.

Тогда говорилось о том, что компании следует развиваться в трёх направлениях — теоретические прорывы, архитектурная реконструкция и реконструкция программного обеспечения.