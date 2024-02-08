В картинках, сгенерированных ChatGPT+, появится специальная метка

Это нововведение было объявлено в посте на X, указывая, что теперь изображения будут содержать метаданные, соответствующие спецификациям C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity).

C2PA — это технический стандарт, разработанный Adobe, Microsoft, BBC и другими компаниями для борьбы с распространением дипфейков и дезинформации, сертифицируя источник и историю медиаконтента.

Метаданные в изображениях будут включать информацию об источнике ИИ-инструмента и дате его создания.

Пользователи могут просмотреть эти метаданные, загрузив изображение на сайты, такие как Content Credentials. Несмотря на небольшое увеличение размера файла из-за C2PA метаданных, OpenAI утверждает, что это не повлияет на качество изображения.

Сообщается, что этот шаг направлен на улучшение верификации изображений, созданных ИИ, в условиях, когда создание дипфейков и распространение вводящей в заблуждение информации становится всё проще.