В картинках, сгенерированных ChatGPT+, появится специальная метка

В картинках, сгенерированных ChatGPT+, появится специальная меткаКоторая немного увеличит размер файлов картинок
Это нововведение было объявлено в посте на X, указывая, что теперь изображения будут содержать метаданные, соответствующие спецификациям C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity).
C2PA — это технический стандарт, разработанный Adobe, Microsoft, BBC и другими компаниями для борьбы с распространением дипфейков и дезинформации, сертифицируя источник и историю медиаконтента.
Метаданные в изображениях будут включать информацию об источнике ИИ-инструмента и дате его создания.
Пользователи могут просмотреть эти метаданные, загрузив изображение на сайты, такие как Content Credentials. Несмотря на небольшое увеличение размера файла из-за C2PA метаданных, OpenAI утверждает, что это не повлияет на качество изображения.
Сообщается, что этот шаг направлен на улучшение верификации изображений, созданных ИИ, в условиях, когда создание дипфейков и распространение вводящей в заблуждение информации становится всё проще.