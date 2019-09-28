В картриджах для вейпа найден цианид

Журналистами было протестировано 10 картриджей с тетрагидроканнабинолом. По словам журналистов, в составе каждого был найдено химическое вещество фунгицид, которое в процессе сгорания трансформируется в токсичный цианистый водород. Ядовитая жидкость может привести к нарушениям сердечно-сосудистой системы, вплоть до остановки сердца.

Напомним, что на данный момент известно о 12 случаях смерти от вейпа. Официальная причина заболевания неизвестна, но специалисты склоняются к тому, что виноват в этом ацетат витамина Е, который содержится в подавляющем большинстве жидкостей для вейпа с каннабисом.