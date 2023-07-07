В «Касперском» рассказали о простом способе удалить шпионское ПО с устройств на iOS

По последним данным, шпионское программное обеспечение (ПО) для iOS уничтожается при перезагрузке устройства. Чтобы защититься от взлома, рекомендуется периодически перезагружать свои устройства. Это позволит избежать неперсистентных атак, когда вредоносное ПО не может пережить перезагрузку. Об этом заявил Александр Лискин, руководитель «Лаборатории Касперского».

Он также отметил, что для бизнеса важно иметь технологическое решение, которое позволит централизованно управлять устройствами сотрудников. Таким образом, в случае обнаружения атаки можно быстро определить, кто из сотрудников мог быть ей подвержен.

Лискин подчеркнул, что одной из рекомендаций для противодействия атаке исключительно на iOS является отключение iMessage. Это связано с тем, что iMessage является одним из основных векторов эксплуатации уязвимостей в iOS. Отключение данной функции поможет уменьшить риски и защитить свои устройства.