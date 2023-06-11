В Kaspersky рассказали о новом виде мошенничества в Telegram

В Telegram был обнаружен чат-бот, который обещает помочь найти интимные фотографии знакомых. Согласно описанию, уже более 10 тыс. человек воспользовались этим ботом, и в его базе содержится более 10 млн украденных фото и видео. Хитрецы предлагают пользователям «проверить» своих партнёров, но их основная цель — выманить деньги.

Для того, чтобы «проверить» кого-то, нужно запустить бота и отправить ему ссылку на профиль интересующего человека в соцсети. Пользователь затем получает сообщение с прикреплённым скриншотом, на котором ничего нельзя разобрать. После этого мошенники называют дату и количество утёкших интимных фото, но чтобы увидеть все фото и видео, нужно заплатить: 399 руб. за одноразовый доступ или 990 руб. за неограниченный доступ. Однако после перевода денег жертва не получает доступа к информации.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты из «Лаборатории Касперского» советуют быть критическими к соблазнительным и подозрительным предложениям в интернете, а также не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых.