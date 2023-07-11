В Казахстане блогеров будут штрафовать за фейки и неуплату налогов

Согласно новому законодательству, блогеры будут оштрафованы за распространение ложной информации и неуплату налогов. При этом закон предписывает им, а также простым гражданамам, удалять фейковые новости и предупреждать пользователей о рекламном характере своего контента.

Нововведения вступят в силу через 60 дней после официальной публикации в СМИ.

Сообщается, что нарушители будут оштрафованы на минимальную сумму в размере 29 МРП (минимального размера платежа). За наиболее серьёзные нарушения предусмотрено наказание в виде 10 дней ареста.

Данный шаг направлен на борьбу с распространением дезинформации и защиту пользователей от недостоверных новостей. Также законодательство направлено на повышение прозрачности рекламы в онлайн-среде.

Блогеры будут обязаны помечать свой контент, чтобы пользователи знали о его рекламном характере.