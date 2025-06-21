В Казахстане к концу 2025 года заработает Starlink

Опубликовано 21 июня 2025, 03:451 мин.
В Казахстане к концу 2025 года заработает StarlinkДля связи и в труднодоступных районах
Издание Digital Business сообщило, что спутниковая система Starlink начнёт полноценную работу в Казахстане в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщил глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев.
Сервис будет доступен для всех граждан Казахстана. Но стоимость услуг американской интернет-компании будет выше, чем у оптоволоконного интернета.
Решение предназначено прежде всего для отдалённых и труднодоступных регионов, не имеющих других альтернатив. По словам Мадиева, компания-провайдер определяет ценовую политику, решает технические вопросы и выбирает места для станций.