В Казахстане к концу 2025 года заработает Starlink

Сервис будет доступен для всех граждан Казахстана. Но стоимость услуг американской интернет-компании будет выше, чем у оптоволоконного интернета.

Решение предназначено прежде всего для отдалённых и труднодоступных регионов, не имеющих других альтернатив. По словам Мадиева, компания-провайдер определяет ценовую политику, решает технические вопросы и выбирает места для станций.