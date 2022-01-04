В Казахстане начали отключать интернет в связи с масштабными митингами

Блокировка интернета скорее всего происходит по причине массовых протестов против повышения цен на газ по всей стране. Митинги проходят в Алматы, Актау, Атырау, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте.

Официальных комментариев по этой ситуации на данный момент нет.