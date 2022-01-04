В Казахстане начали отключать интернет в связи с масштабными митингами

Наука и технологии
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В Казахстане начали отключать интернет в связи с масштабными митингамиЭто подтвердили разные источники
Официальный телеграм-канал сервиса мониторинга блокировок GlobalCheсk обнаружил полное отключение интернета в городе Алма-Ата в Казахстане, в том числе не работает интернет у проводных операторов.
Как сообщает Sputnik Казахстан, в стране также не работает мобильный интернет. Недоступны мессенджеры What's App и Telegram. В Beeline Казахстан сообщают о такой же проблеме.
В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от Компаний причинам.
Beeline Казахстан
Блокировка интернета скорее всего происходит по причине массовых протестов против повышения цен на газ по всей стране. Митинги проходят в Алматы, Актау, Атырау, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте.
Официальных комментариев по этой ситуации на данный момент нет.
Источник: GlobalCheck