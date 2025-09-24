В Казахстане начали тестировать оплату покупок через криптовалюту привязанную к тенге

В Казахстане начали тестировать оплату покупок через криптовалюту привязанную к тенгеСоседи, идущие в ногу со временем
Токен выпущен криптобиржей Intebix, которая участвует в регуляторной песочнице и имеет лицензию Международного финансового центра «Астана».
Новый инструмент позволит расширить крипто-фиатный канал: пользователи смогут обменивать криптовалюту, оплачивать покупки и совершать сделки через криптокарты.
В июне 2025 года Нацбанк разрешил местным банкам выпускать криптокарты, а в сентябре Евразийский банк совместно с Mastercard выпустили первые такие карты, работающие через терминалы Mastercard и Apple Pay.
Пока выпущено лишь несколько экземпляров для тестирования инфраструктуры, но при успешных результатах количество карт увеличат.
Оплата проходит в тенге по рыночному курсу Intebix с комиссией 1%. При этом банки не хранят цифровые активы напрямую — они остаются на бирже.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать стратегический криптовалютный резерв на базе Нацбанка.