В Казахстане начали тестировать оплату покупок через криптовалюту привязанную к тенге

Токен выпущен криптобиржей Intebix, которая участвует в регуляторной песочнице и имеет лицензию Международного финансового центра «Астана».

Новый инструмент позволит расширить крипто-фиатный канал: пользователи смогут обменивать криптовалюту, оплачивать покупки и совершать сделки через криптокарты.

В июне 2025 года Нацбанк разрешил местным банкам выпускать криптокарты, а в сентябре Евразийский банк совместно с Mastercard выпустили первые такие карты, работающие через терминалы Mastercard и Apple Pay.

Пока выпущено лишь несколько экземпляров для тестирования инфраструктуры, но при успешных результатах количество карт увеличат.

Оплата проходит в тенге по рыночному курсу Intebix с комиссией 1%. При этом банки не хранят цифровые активы напрямую — они остаются на бирже.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать стратегический криптовалютный резерв на базе Нацбанка.