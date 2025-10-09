В Казахстане нейросеть включили в совет директоров фонда «Самрук-Казына»

Нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) официально вошла в состав совета фонда «Самрук-Казына» и получила право голоса наряду с другими членами.

Систему представили президенту Касым-Жомарту Токаеву на форуме Digital Bridge в Астане. SKAI анализирует документы, протоколы заседаний и решения фонда с 2008 года, помогая руководству принимать более обоснованные решения.

Глава «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов назвал это «квантовым скачком, когда технологии и люди начинают управлять вместе». ИИ работает в закрытой сети на суперкомпьютере Al Farabium и использует отечественную языковую модель Alem LLM.

Уже в ближайшее время SKAI впервые примет участие в заседании совета, заменив исключённого экономического советника президента Каната Шарлапаева.

Эксперты видят в этом шаге часть стратегии «тотальной цифровизации», однако отмечают, что голос ИИ не решающий. Несмотря на скепсис, аналитики признают: при качественных данных SKAI способен повысить эффективность управления крупнейшими активами страны.