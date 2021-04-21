Наука и технологии
Сегодня в 14:50
В Казахстане озвучили главную версию крушения истребителя Су-30СМ
Не обошлось без «вмешательства» природы
В сети появилось официальное заявление Министерства обороны Казахстана по поводу крушения истребителя Су-30СМ. Военные чиновники озвучили главную версию причины инцидента в Карагандинской области.
Как пишет ТАСС, всему виной оказалось столкновение со стаей птиц. По крайней мере, именно эта версия крушения военного борта является на данный момент основной. Специалисты заявляют, что так как скорость полёта истребителей выше, чем у гражданских самолётов, столкновение с птицами приводит к более серьёзным последствиям.
Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также в отсутствии возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение о катапультировании.