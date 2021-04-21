В Казахстане озвучили главную версию крушения истребителя Су-30СМ

Как пишет ТАСС, всему виной оказалось столкновение со стаей птиц. По крайней мере, именно эта версия крушения военного борта является на данный момент основной. Специалисты заявляют, что так как скорость полёта истребителей выше, чем у гражданских самолётов, столкновение с птицами приводит к более серьёзным последствиям.