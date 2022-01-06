В Казахстане вновь отключили интернет после недолгого включения

Впервые жители соседствующей с Россией республики столкнулись с отключением интернета днём накануне, 5 января. Затем, ближе к 21:00 часов по московскому времени связь была восстановлена. Но уже сегодня, 6 января, ситуация вновь повторилась.

Напомним, что протесты в Казахстане начались ещё 2 января. Одной из главных причин их возникновения является повышение цен на топливо.

В результате произошедшего, президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил кабмин, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.