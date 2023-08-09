В Казахстане заблокировали yandex.kz

Об этом сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Согласно данным, с 9 августа 2023 года доменное имя www.yandex.kz было приостановлено. Решение было принято в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в казахстанском сегменте Интернета.

Проблемы с доступом к сервисам Яндекса были зафиксированы не только в Казахстане, но и в России.

Пользователи из разных городов, включая Алматы, Астану, Уральск, Караганду, Павлодар и даже Москву, столкнулись с проблемами доступа.

Представители Яндекса уже заявили, что активно работают над восстановлением доступа и ведут переговоры с регулятором по этому вопросу.