В Казахстане запретят доступ в интернет всем, кто не подключит госцензуру сайтов

Операторы связи настойчиво просят жителей Казахстана установить сертификат безопасности для доступа в Интернет на свои компьютеры и смартфоны. Об этом сообщило издание Tengrinews.kz.

В частности, рассылку SMS-уведомлений провёл оператор Tele2. В сообщении говорится: «Просим Вас произвести установку на каждое абонентское устройство, имеющее выход в Интернет (смартфон, планшет, ноутбук и т.д). Отсутствие сертификата безопасности на устройстве может привести к проблемам с доступом к интернет-ресурсам».