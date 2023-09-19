В Казани ликвидировали мошеннический колл-центр с помощью ИИ

С использованием искусственного интеллекта (ИИ), команда «Сбербанка» раскрыла и прекратила действия мошеннического колл-центра в Казани. Мошенники из этого колл-центра звонили в разные части страны, выдавая себя за сотрудников государственных предприятий. Технологии ИИ помогли быстро выявить подозреваемых и ускорить расследование.

Согласно информации «Сбербанка», сотрудники мошеннического колл-центра получали списки людей для обмана и отправляли псевдоспециалистов по их адресам. Эти обманщики под видом неотложных работ по ремонту газового и электрического оборудования или установке окон взимали с жертв непомерные суммы.

Преступники, используя методы обмана, особенно пожилых людей, украли их деньги. В ходе расследования удалось задержать 17 участников этой преступной группы в Санкт-Петербурге и Казани. Всего было возбуждено 17 уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество.