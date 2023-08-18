В Казани создали капсулу с ИИ для контроля всех показателей здоровья

В Казани разработали инновационное устройство — «капсулу бессмертия», которая использует искусственный интеллект и виртуальную реальность для скринингового обследования организма. Это устройство позволяет быстро и удобно проверить состояние сердца, печени, почек, а также измерить показатели давления, пульса, кислорода и сахара в крови. По словам Тимура Серазетдинова, создателя «капсулы», такая технология современной диагностики способствует долголетию пациентов.

Принцип работы устройства аналогичен холтеру, проводящему непрерывный мониторинг организма в течение нескольких дней. Всего за 2 минуты в день «капсула» даёт предварительную оценку состояния, направляя пациентов к специалистам при необходимости. Этот инновационный подход не только выявляет проблемы, но и предостерегает от потенциальных заболеваний.

Кроме того, «капсула бессмертия» может даже порекомендовать человеку взять отпуск на основе результатов обследования. Уникальность устройства заключается в его способности к сочетанию ИИ и виртуальной реальности для совершенствования диагностики. Создатели уже получили предварительные заказы, но планируют дальнейшее развитие этой технологии, учитывая интерес и потребности пациентов.