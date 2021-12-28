В Хабаровском крае появилась новая для России технология лечения рака

Приобрести новое оборудование стоимостью 195 млн рублей врачи смогли благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическим заболеваниями» и нацпроекту в сфере здравоохранения. При этом уточняется, что Хабаровский край стал первым из российским регионом, где будет применяться эта технология.