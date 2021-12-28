В Хабаровском крае появилась новая для России технология лечения рака

Наука и технологии
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В Хабаровском крае появилась новая для России технология лечения ракаПервые пациенты смогут ей воспользоваться уже через пару месяцев
В Хабаровском краевом онкологическом центре уже скоро пациентов начнут лечить по новой технологии, с использованием линейного ускорителя. В России такой способ используется впервые.
Уточняется, что система направляет высокие дозы радиации напрямую в клетки опухоли, не задевая при этом здоровые. Ожидается, что первые пациенты смогут начать лечение этим аппаратом уже в начале следующего года.
Новый аппарат позволяет провести одномоментную компьютерную томографию и мгновенную лучевую нагрузку на пациента. Происходит моментальное доведение до цели, поражение опухоли
Евгений Шапиро
Главврач Хабаровского краевого онкологического центра
Приобрести новое оборудование стоимостью 195 млн рублей врачи смогли благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическим заболеваниями» и нацпроекту в сфере здравоохранения. При этом уточняется, что Хабаровский край стал первым из российским регионом, где будет применяться эта технология.
Источник: Российская газета