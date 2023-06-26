В Хакасии нашли крупнейшее жилище вымерших животных

В Хакасии было обнаружено крупнейшее в Азии логово пещерных гиен. Учёные из Уральского федерального университета участвовали в экспедиции и собрали около 400 кг костей. Это находка поможет изучить, как росли детёныши гиен и чем они питались. Ранее подобное логово было найдено только на Дальнем Востоке России, но оно было раскопано давно, и находки там были намного меньше по объёму.

Пещера в Хакасии оказалась настоящим логовом гиен. Кости были погрызены, а некоторые находились в анатомическом порядке. Учёные отмечают, что это, вероятно, самое крупное логово пещерных гиен в Азии. Они собрали около 400 кг костей и отправили их для изучения в Екатеринбург. Особенностью пещеры является то, что кости лежали на поверхности и оставались в хорошем состоянии, а некоторые даже были заморожены.

Среди найденных костей были мамонты, носороги, бизоны, олени, дзерены, а также древние бурые медведи, лисицы и волки. Были обнаружены также останки лягушек, жаб, птиц и рыб. Одной из интересных находок является наличие костей молодых гиен. Обычно такие кости не сохраняются, так как они хрупкие и могут быть сгрызены другими гиенами. Но в данном случае учёным удалось обнаружить даже целый череп молодого гиененка и молочные зубы.

Эти находки будут полезными для понимания роста и питания детёнышей гиен, процесса смены зубов и других аспектов их жизни. Исследования проводились совместно учёными из разных институтов и университетов, включая Институт экологии растений и животных УрО РАН, Уральский федеральный университет и Институт геологии и минералогии СО РАН.