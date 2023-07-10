В Хакасии обнаружили останки колесничего возрастом в три тысячи лет

Экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН обнаружила при раскопках в Хакасии захоронение человека, который предположительно, был возничим колесницы и жил около трех тысяч лет назад.

Археологические работы ученые, начиная с июня, проводят на месте строительства второго пути на перегоне Камышта — Уйтаг Красноярской железной дороги. Близ станции Камышта они обнаружили могильник и стоянку.

В результате первых исследований удалось выяснить, что и стоянка, и курганный могильник располагаются на единой надпойменной поверхности. Изучение наслоений показывает, что скорее всего оба объекта существовали синхронно, и на стоянке жили именно строители курганов.

Захоронения в могильнике продолжались около четырёх столетий — с XI по VIII века до нашей эры — что позволяет его отнести к лугавской культуре позднего бронзового века. На протяжении всей истории могильника видны следы и последствия перестроек и изменений погребального обряда, что позволяет проследить его эволюцию.

Ученым удалось найти не тронутый грабителями поздний курган — типичную квадратную кладку — где человек погребен в том положении и месте, как и планировали древние обитатели Хакасии. Кроме скелета, исследователи нашли бронзовый нож, украшения из бронзовых пластин.

На поясе погребенного обнаружили предмет из бронзы, по аналогиям с китайскими находками получивший в литературе условное название «пояс колесничего» — специальное изделие, позволяющее прикрепить возницу к повозке и освободить его руки.

Находка, отмечают археологи, позволяет предположить появление в позднем бронзовом веке конных повозок, хотя сами колесницы еще не найдены.