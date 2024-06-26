В ходе предвыборной кампании Трамп выступит на криптовалютной конференции

Конференция пройдёт через неделю после съезда Республиканской партии, от которой выдвигается Трамп. Организатор Bitcoin 2024 — одно из старейших и авторитетных изданий о криптовалютах Bitcoin Magazine. В числе спикеров Виталик Бутерин — сооснователь блокчейна и криптоактива Ethereum.

Примечательно, что нынешний глава журнала Дэвид Бейли — консультант Трампа по криптовалютам в рамках его предвыборной программы. Кроме Трампа, на конференции выступит независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший; как и Трамп, он позиционирует себя в качестве ярого сторонника криптовалют.

Трамп обещает «положить конец войне Джо Байдена с криптовалютой». «Мы сделаем так, чтобы будущее криптовалюты и будущее биткоина создавалось в Америке», — заявляет политик.