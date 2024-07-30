Наука и технологии
Опубликовано 30 июля 2024, 07:15
1 мин.

В хозяйстве пригодится: Xiaomi анонсировала карманную шлифовальную ручку

Да и цена очень демократичная
Xiaomi расширила свой ассортимент необычным гаджетом – карманной шлифовальной ручкой.
В хозяйстве пригодится: Xiaomi анонсировала карманную шлифовальную ручку
© AliExpress

Этот электрический инструмент может работать с различными поверхностями, включая дерево, металл и камни.

Шлифовальная ручка оснащена бесщеточным двигателем, работающим при 22 000 оборотах в минуту. В комплекте с устройством идет 16 различных шлифовальных головок.

Среди них: насадки с шерстяной щеткой, шлифовальный круг, спиральное сверло, наждачная и резиновая шлифовальные головки.

В хозяйстве пригодится: Xiaomi анонсировала карманную шлифовальную ручку
© AliExpress

На корпусе гаджета расположена кнопка для управления вращением головки. Устройство питается от аккумулятора емкостью 800 мАч, которого хватает на час непрерывной работы. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C.

Стоимость шлифовальной ручки Xiaomi составляет $23.

Источник:AliExpress
Автор:Булат Кармак
Тег:
#XIAOMI