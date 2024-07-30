В хозяйстве пригодится: Xiaomi анонсировала карманную шлифовальную ручку

Опубликовано 30 июля 2024, 07:15
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В хозяйстве пригодится: Xiaomi анонсировала карманную шлифовальную ручкуДа и цена очень демократичная
Xiaomi расширила свой ассортимент необычным гаджетом – карманной шлифовальной ручкой.
Этот электрический инструмент может работать с различными поверхностями, включая дерево, металл и камни.
Шлифовальная ручка оснащена бесщеточным двигателем, работающим при 22 000 оборотах в минуту. В комплекте с устройством идет 16 различных шлифовальных головок.
Среди них: насадки с шерстяной щеткой, шлифовальный круг, спиральное сверло, наждачная и резиновая шлифовальные головки.
На корпусе гаджета расположена кнопка для управления вращением головки. Устройство питается от аккумулятора емкостью 800 мАч, которого хватает на час непрерывной работы. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C.
Стоимость шлифовальной ручки Xiaomi составляет $23.