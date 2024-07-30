В хозяйстве пригодится: Xiaomi анонсировала карманную шлифовальную ручку

Этот электрический инструмент может работать с различными поверхностями, включая дерево, металл и камни.

Шлифовальная ручка оснащена бесщеточным двигателем, работающим при 22 000 оборотах в минуту. В комплекте с устройством идет 16 различных шлифовальных головок.

Среди них: насадки с шерстяной щеткой, шлифовальный круг, спиральное сверло, наждачная и резиновая шлифовальные головки.