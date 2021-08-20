В Киеве на улице заметили модернизированный советский танк Т-64

Сообщается, что произошло это в рамках репетиции военного парада. При этом касательно планов украинских властей на танк известно, что Министерство обороны страны уже заказало 12 модернизированных боевых машин.

Отметим, что благодаря установке двигателя 6ТД-1, мощность которого равняется 1000 лошадиных сил, удельная мощность Т-64 увеличилась до 22,2 лошадиных силы на тонну. Ранее это значение находилось на уровне 18,9 при 850 лошадиных силах.

Что интересно, модернизация стала возможной лишь после увеличения инженерами габаритов танка в кормовой части.