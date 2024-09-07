В «Кинопоиске» на умных телевизорах появилась функция входа по Wi-Fi

Видеосервис «Кинопоиск» от «Яндекса» запустил новую функцию под названием «Изилогин». Она позволяет пользователям быстро авторизоваться на умных телевизорах через Wi-Fi, чтобы наслаждаться развлекательным контентом, телеканалами и спортивными трансляциями без ввода логина и пароля. Разработчики объяснили, что теперь достаточно несколько раз коснуться экрана смартфона, чтобы мгновенно войти в свой аккаунт, если оба устройства подключены к одной сети.

Чтобы активировать «Изилогин», пользователям нужно зайти в свой профиль в мобильном приложении «Кинопоиск» и выбрать опцию «Подключить „Кинопоиск“ на вашем телевизоре». Приложение само найдёт телевизор и попросит ввести двузначный код с экрана смартфона. Представители «Яндекса» отметили, что данная функция доступна на всех Smart TV с операционной системой Android и телевизорах LG. Руководитель «Кинопоиска» Александр Дунаевский подчеркнул, что цель разработки — сделать процесс авторизации на телевизоре максимально быстрым и удобным.

Кроме того, в планах «Яндекса» значительные инвестиции в российский контент: с 2024 по 2025 год компания намерена вложить более 100 миллиардов рублей в фильмы, сериалы, музыку и книги. В этом году инвестиции в российский контент уже в три раза превышают затраты на иностранные проекты. Также в конце августа «Яндекс» обновил стоимость подписки «Яндекс Плюс», добавив новые опции, включая «Букмейт» с огромной библиотекой книг и «Больше кино» с множеством фильмов и телеканалов. С 1 октября подписка будет стоить 399 рублей в месяц, а для текущих пользователей, которые ранее подключали «Букмейт» или «Больше кино», цена останется прежней до этой даты.