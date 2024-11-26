В «Кинопоиске» появились специальные субтитры для слабослышащих

На «Кинопоиске» появилась новая функция для зрителей с ограниченными возможностями: теперь можно автоматически включать SDH-субтитры и тифлокомментарии через раздел «Специальные возможности» в «Яндекс ID». Эта опция будет полезна для глухих и слабослышащих пользователей, так как субтитры будут автоматически активироваться в фильмах и сериалах, которые их поддерживают. Основной фокус — это не только текстовая речь, но и описание эмоций персонажей, звуковых эффектов и музыки, что поможет лучше понять атмосферу произведения.

Кроме того, сервис добавил тифлокомментарии, которые предоставляют дополнительную информацию для слабовидящих и незрячих зрителей. Эти комментарии описывают внешний вид героев, их действия и окружение, и воспроизводятся в паузах между диалогами. Эта функция реализована с помощью программ VoiceOver и TalkBack, и на данный момент доступна более чем в 90 фильмах и сериалах, включая классические картины «Мосфильма» и детские мультсериалы.

На сегодняшний день SDH-субтитры доступны для пользователей из России, Казахстана и Беларуси. Включая такие проекты, как «Цикады», «Время „Спартака“», «Кибердеревня», «Триггер» и другие оригинальные фильмы, «Кинопоиска», этот шаг поможет сделать контент более доступным для широкой аудитории.