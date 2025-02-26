В Китае анонсировали первый в мире ИИ-кондиционер

Опубликовано 26 февраля 2025, 08:221 мин.
В Китае анонсировали первый в мире ИИ-кондиционерИнженеры из поднебесной не перестают удивлять
Китайская компания Midea представила первый в мире кондиционер с искусственным интеллектом — DeepSeek T6 R1. Официальный анонс состоится 1 марта.
По данным производителя, устройство поддерживает «воздушный автопилот», адаптируясь к изменению окружающей среды.
Система управляет температурой, влажностью и воздушным потоком в режиме реального времени. Также кондиционер оснащен интеллектуальным голосовым управлением с возможностью обработки сложных команд.
На рекламных материалах изображен напольный кондиционер колонного типа.
Подробные характеристики станут известны после презентации, а сам продукт, вероятно, поступит в продажу в ближайшие месяцы.