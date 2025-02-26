Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2025, 08:22
1 мин.

В Китае анонсировали первый в мире ИИ-кондиционер

Инженеры из поднебесной не перестают удивлять
Китайская компания Midea представила первый в мире кондиционер с искусственным интеллектом — DeepSeek T6 R1. Официальный анонс состоится 1 марта.
В Китае анонсировали первый в мире ИИ-кондиционер
© ITHome

По данным производителя, устройство поддерживает «воздушный автопилот», адаптируясь к изменению окружающей среды.

Система управляет температурой, влажностью и воздушным потоком в режиме реального времени. Также кондиционер оснащен интеллектуальным голосовым управлением с возможностью обработки сложных команд.

На рекламных материалах изображен напольный кондиционер колонного типа.

Подробные характеристики станут известны после презентации, а сам продукт, вероятно, поступит в продажу в ближайшие месяцы.