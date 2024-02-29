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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 09:59
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В Китае Apple Vision Pro начали сдавать в аренду с последующей возможностью выкупа

Голь на выдумку хитра
Пока гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro официально не продается в Китае, местные предприниматели извлекают выгоду из нетерпеливости техно-энтузиастов.

Они организовали что-то вроде «проката"» дорогостоящего гаджета, а особо предприимчивые даже предусмотрели возможность его последующего выкупа.

На китайских торговых площадках можно найти десятки объявлений, предлагающих арендовать Vision Pro в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Сиань и Нанкин. Цены варьируются: от $13/час до серьезных $200/сутки.

Стартап Vision Space устроил в Пекине несколько пунктов, где можно за умеренную плату опробовать новинку от Apple. Компания заявляет о более чем 10 000 клиентов всего за три недели!

В Китае Apple Vision Pro начали сдавать в аренду с последующей возможностью выкупа
© SCMP

Энтузиасты готовы платить немалые деньги ради знакомства с гарнитурой, которую эксперты считают потенциальным прорывом в области виртуальной и дополненной реальности.

Судя по отзывам тех, кто опробовал Vision Pro, Apple действительно превзошла существующие VR-решения.

Источник:SCMP
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple