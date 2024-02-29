В Китае Apple Vision Pro начали сдавать в аренду с последующей возможностью выкупа

Они организовали что-то вроде «проката"» дорогостоящего гаджета, а особо предприимчивые даже предусмотрели возможность его последующего выкупа.

На китайских торговых площадках можно найти десятки объявлений, предлагающих арендовать Vision Pro в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Сиань и Нанкин. Цены варьируются: от $13/час до серьезных $200/сутки.

Стартап Vision Space устроил в Пекине несколько пунктов, где можно за умеренную плату опробовать новинку от Apple. Компания заявляет о более чем 10 000 клиентов всего за три недели!