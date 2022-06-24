В Китае блогеров заставят получать специальные метки, чтобы говорить на профессиональные темы

Согласно совместному релизу ведомств, теперь блогеры не имеют права говорить на медицинские, правовые и другие «более высокопрофессиональные» темы, не имея специальной метки, подтверждающей квалификацию. Проверять квалификацию стримеров должны площадки, предоставляющие функционал для проведения трансляций.

Новый документ — очередной шаг китайских властей для установления контроля над действиями в стране технологических компаний и их влияния на общество. При этом документ не просто описывает «нормы поведения» блогеров, но и требует соблюдения конкретных правил.

Блогерам запрещается: