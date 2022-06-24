В Китае блогеров заставят получать специальные метки, чтобы говорить на профессиональные темы

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В Китае блогеров заставят получать специальные метки, чтобы говорить на профессиональные темыА сервисы онлайн-трансляций должны будут проверять квалификацию
Государственное управление радио и телевидения и Министерство культуры и туризма Китая ввели новые правила, регулирующие поведение блогеров во время онлайн-трансляций.
Согласно совместному релизу ведомств, теперь блогеры не имеют права говорить на медицинские, правовые и другие «более высокопрофессиональные» темы, не имея специальной метки, подтверждающей квалификацию. Проверять квалификацию стримеров должны площадки, предоставляющие функционал для проведения трансляций.
Новый документ — очередной шаг китайских властей для установления контроля над действиями в стране технологических компаний и их влияния на общество. При этом документ не просто описывает «нормы поведения» блогеров, но и требует соблюдения конкретных правил.
Блогерам запрещается:
- публиковать контент, который ослабляет и искажает авторитет руководства Коммунистической партии Китая;
- использовать технологию дипфейков, чтобы заменять персонажей роликов на партийных и государственных лидеров;
- демонстрировать большое количество пищевых отходов и предметов роскоши, экстравагантный образ жизни, а также контент сексуального характера и провокационные материалы.