Наука и технологии
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В Китае будут автоматически удалять критику власти в интернете в момент публикации
А все из-за нового уровня контроля над алгоритмами
Китайское правительство известно по всему миру своей любовью к цензуре на совершенно разных уровнях. Особенно это заметно в контроле различного интернет-контента — не зря понятие “китайский фаервол” стало именем нарицательным. Но власти поднебесной будто бы не готовы останавливаться на достигнутом, в связи с чем вводят новый уровень контроля — на этот раз в центре внимания оказались алгоритмы.
Так, администрация Киберпространства Китая опубликовала новые правила, через которые интернет-компании получили руководство к управлению контентом, в том числе и через использование алгоритмов рекомендаций. Так, абсолютно все компании будут обязаны продвигать “позитивные” идеи, исключая при этом “плохой” материал. И если раньше подобным приходилось заниматься при ручном модерировании контента, то сейчас того же ожидают и от разрабатываемых рекомендательных алгоритмов.
Согласно имеющимся данным, новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2020 года, при этом, помимо всего прочего, нововведение предусматривает более строгое управление учетными записями пользователей.