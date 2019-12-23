В Китае будут автоматически удалять критику власти в интернете в момент публикации

Так, администрация Киберпространства Китая опубликовала новые правила, через которые интернет-компании получили руководство к управлению контентом, в том числе и через использование алгоритмов рекомендаций. Так, абсолютно все компании будут обязаны продвигать “позитивные” идеи, исключая при этом “плохой” материал. И если раньше подобным приходилось заниматься при ручном модерировании контента, то сейчас того же ожидают и от разрабатываемых рекомендательных алгоритмов.

Согласно имеющимся данным, новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2020 года, при этом, помимо всего прочего, нововведение предусматривает более строгое управление учетными записями пользователей.