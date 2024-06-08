В Китае частная компания получила деньги на создание аналога Falcon 9

Опубликовано 08 июня 2024, 21:00
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В Китае частная компания получила деньги на создание аналога Falcon 9Это второй раунд финансирования
Частная космическая компания Space Pioneer получила финансирование на продолжение разработок тяжёлой ракеты Tianlong-3, которую называют аналогом Falcon 9 американской SpaceX.
© Space Pioneer
Это второй раунд финансирования, первые деньги были выделены в октябре 2023 года. На этот раз в проекте участвуют 15 крупных инвесторов, включая государственные организации; Space Pioneer получила $207 млн.
Полученные средства будут потрачены на первый запуск Tianlong-3, а также на подготовку к серийному производству ракеты и модернизацию для возможности многоразового использования. Часть денег пойдёт на разработку и серийное производство более лёгкой ракеты — Tianlong-2.