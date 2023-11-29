В Китае энтузиаст создал радар для борьбы с комарами

15:01, 29 ноября 2023
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В Китае энтузиаст создал радар для борьбы с комарамиНа основе радара от насекомых для электромобилей
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» — настоящую радиолокационную станцию, которая вращаясь, фиксирует и уничтожает комаров.
Для этого инженер модифицировал радар из электрокара, который предназначен для отпугиванная насекомых. Радар усилен лазерной указкой, которая убивает комаров.
Разработчик этого устройства ведёт своеобразный дневник — «тетради смерти», к которым прикрепляет убитых его «ПВО» комаров.
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