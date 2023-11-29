В Китае энтузиаст создал радар для борьбы с комарами

Для этого инженер модифицировал радар из электрокара, который предназначен для отпугиванная насекомых. Радар усилен лазерной указкой, которая убивает комаров.

Разработчик этого устройства ведёт своеобразный дневник — «тетради смерти», к которым прикрепляет убитых его «ПВО» комаров.