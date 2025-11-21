В Китае гуманоид AgiBot попал в Книгу рекордов Гиннеса: прошёл 106 км

Проведённый без отключения питания поход продемонстрировал надёжность и устойчивость робота, а также усовершенствования в области прочности оборудования, контроля равновесия и выносливости, отмечает китайское издание Global Times.

Во время прогулки A2 передвигался по городским улицам, шоссе и различным поверхностям, соблюдая правила дорожного движения. Партнёр AgiBot Ван Чжуан подчеркнул способность робота преодолевать сложные испытания, отметив улучшения в этих областях, которые имеют решающее значение для будущего коммерческого использования.

Стандартный коммерческий модуль A2 был оснащён двумя камерами с GPS, лидаром и инфракрасной камерой глубины для точной навигации. Добравшись до Северной набережной Вайоминга, A2 «пообщался с журналистами, назвав поездку незабываемой и пошутив о том, что ему нужна новая обувь». Робот также поддерживает многоязычное взаимодействие, распознавание лиц, память, автономное управление и задачи доставки, и к 2025 году уже отгружено более 1000 единиц этих роботов.