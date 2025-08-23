В Китае ИИ-агентов назвали лучшими продавцами по сравнению с людьми

Опубликовано 23 августа 2025, 19:081 мин.
В Китае ИИ-агентов назвали лучшими продавцами по сравнению с людьмиИИ используется для продающих трансляций
Американское издание Wired рассказывает, что в Китае начался бум на ИИ-продавцов, которые якобы более эффективны нежели люди за счёт отсутствия человеческого фактора, в том числе усталости. Китайские компании начали активно использовать виртуальных продавцов на маркетплейсах, помогающих реальным ритейлерам.
© Ferra.ru
Подчёркивается, что ИИ-помощники, основанные на больших языковых моделях (LLM), могут зачитывать тексты и отвечать на вопросы в режиме реального времени, и это позволяет брендам проводить трансляции круглосуточно, а также расширять аудиторию. В 2024 году продающие стримы обеспечили более 30% онлайн-продаж: каждый второй житель страны покупал товары во время подобных эфиров.
Некоторые бренды используют гибридные модели, когда человек проводит трансляцию первые часы, а затем его заменяет нейросеть.
Как отмечается, в целом технология не заменяет работу людей, а дополняет.