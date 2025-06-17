Наука и технологии
Опубликовано 17 июня 2025, 07:47
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В Китае имплант размером с монету позволил управлять компьютером силой мысли

Будущее может быть куда светлее, чем кажется
Китайские ученые успешно протестировали нейроимплант, который позволяет человеку с ампутированными конечностями управлять компьютером усилием воли.
В Китае имплант размером с монету позволил управлять компьютером силой мысли
© Ferra

Разработка может изменить подход к лечению травм и нейродегенеративных заболеваний. Имплант размером с монету (26 мм в диаметре) с ультратонкими электродами вживили в моторную кору мозга 37-летнего пациента.

Мужчина потерял все конечности из-за электротравмы. Уже через несколько недель после операции он научился перемещать курсор, запускать программы и играть в шахматы, используя только мозг.

Сигналы мозга обрабатывает ИИ, а операция заняла меньше получаса. Устройство не вызывает иммунного отклика и работает без деградации сигнала.

Следующий этап — подключение роботизированных протезов. В перспективе технология может помочь пациентам с инсультом, БАС и болезнью Альцгеймера. Разработка объединила усилия Китайской академии наук, Университета Фудань и клиники Хуашань.

Источник:SCMP
Автор:Булат Кармак
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