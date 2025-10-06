В Китае испытали робособак, которые заменят луноходы в миссиях на Луне

Как сообщает South China Morning Post, испытания прошли в лавовой пещере близ города Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян — месте, по условиям напоминающем лунные лавовые туннели, где Пекин планирует построить будущую обитаемую базу.

Разработкой занимаются специалисты Пекинского университета совместно с Институтом искусственного интеллекта. В тестах участвовали два прототипа — Anteater и Salamander.

Первый оснащен мощными «передними конечностями» и манипулятором для преодоления препятствий и сбора образцов. Второй — мягкими колесами, способными менять форму для передвижения по каменистым и узким участкам.

Испытания показали, что робособаки могут стабильно выполнять исследовательские задачи в сложной среде, где присутствие человека невозможно.

Китай рассматривает лавовые пещеры как идеальное место для будущих лунных баз — они защищают оборудование от экстремальных перепадов температур и радиации.

Ранее Китай подтвердил планы запустить зонд Чанъэ-7 в 2026 году и построить совместно с Россией Международную лунную исследовательскую станцию к 2030-му.