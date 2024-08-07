В Китае испытали «суперпоезд» на скорости 1000 км/ч

В Китае испытали «суперпоезд» на скорости 1000 км/чБудущее стало на шаг ближе
Ее разработкой занимались China Aerospace Science and Industry Corporation Limited и провинция Шаньси.
Испытание проводилось с использованием сверхпроводникового маглев-поезда в двухкилометровой низковакуумной трубе.
Согласно отчету Science and Technology Daily, результаты показали стабильную подвеску, контролируемую навигацию и безопасную остановку по заранее установленной траектории.
Все системы функционировали в соответствии с заданными параметрами, а скорость и высота подвеса поезда соответствовали расчетным значениям.
Тест также подтвердил способность поддерживать длинные участки вакуумной среды, что является ключевой технологией для маглев-системы.
Напомним, что строительство системы началось в уезде Янгао в апреле 2022 года. Эта маглев-система сочетает в себе космические технологии и наземные железнодорожные решения, с целью достижения скорости в 1000 км/ч.