В Китае испытали «суперпоезд» на скорости 1000 км/ч

Ее разработкой занимались China Aerospace Science and Industry Corporation Limited и провинция Шаньси.

Испытание проводилось с использованием сверхпроводникового маглев-поезда в двухкилометровой низковакуумной трубе.

Согласно отчету Science and Technology Daily, результаты показали стабильную подвеску, контролируемую навигацию и безопасную остановку по заранее установленной траектории.

Все системы функционировали в соответствии с заданными параметрами, а скорость и высота подвеса поезда соответствовали расчетным значениям.

Тест также подтвердил способность поддерживать длинные участки вакуумной среды, что является ключевой технологией для маглев-системы.

Напомним, что строительство системы началось в уезде Янгао в апреле 2022 года. Эта маглев-система сочетает в себе космические технологии и наземные железнодорожные решения, с целью достижения скорости в 1000 км/ч.