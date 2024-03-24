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Наука и технологии
Опубликовано 24 марта 2024, 12:45
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В Китае исследователей ИИ оказалось больше, чем в США

Китайских «спецов» в этой области — половина от мирового количества
Агентство MacroPolo представило отчёт с неутешительными для США выводами. Оказалось, что в Китае, c которым Штаты всячески борются на торговой и научной арене, воспитал кратно больше специалистов в области ИИ, чем те самые США.
В Китае исследователей ИИ оказалось больше, чем в США

© Ferra.ru

Согласно отчёту MacroPolo, на сегодняшний день мировая доля учёных и исследователей в области искусственного интеллекта из Китая составляет 50%. Это те, кто работает непосредственно в Китае. У США своих специалистов в области ИИ, включая исследования, — 18%.

Похожая ситуация и с наймом в американские компании и технологические стартапы: 38% приходится именно на китайских специалистов, на собственно американцев — 37%. Но здесь нужно учитывать тенденцию: ещё три года назад китайцев в американских компаниях было не более 27%, а американцев — 37%.

«Данные показывают, насколько важны исследователи китайского происхождения для конкурентоспособности искусственного интеллекта в Соединённых Штатах», — заявил, комментируя отчёт, ведущий эксперт Фонда Карнеги Мэтт Шиэн.