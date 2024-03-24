В Китае исследователей ИИ оказалось больше, чем в США

Согласно отчёту MacroPolo, на сегодняшний день мировая доля учёных и исследователей в области искусственного интеллекта из Китая составляет 50%. Это те, кто работает непосредственно в Китае. У США своих специалистов в области ИИ, включая исследования, — 18%.

Похожая ситуация и с наймом в американские компании и технологические стартапы: 38% приходится именно на китайских специалистов, на собственно американцев — 37%. Но здесь нужно учитывать тенденцию: ещё три года назад китайцев в американских компаниях было не более 27%, а американцев — 37%.

«Данные показывают, насколько важны исследователи китайского происхождения для конкурентоспособности искусственного интеллекта в Соединённых Штатах», — заявил, комментируя отчёт, ведущий эксперт Фонда Карнеги Мэтт Шиэн.