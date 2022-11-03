В Китае из-за коронавируса закрыли шанхайский Диснейленд вместе с людьми

Люди находятся в парке до сих пор. Выйти можно толко после предъявления отрицательного теста на ковид. До получения необходимых разрешительных уведомлений шанхайский Диснейленд работать не будет. Всем посетителям нельзя ни выходить из парка на прилегающие к нему территории, ни входить тем, кто находится на этих территориях.

Необходимость сдачи теста касается и тех посетителей, кто был в Диснейленде 27 октября. Причём им нужно сдать три теста.

Отмечается, что парк работает в ограниченном режиме: новые посетители прийти не могут, но все аттракционы открыты для заложников ситуации.

Разумеется, все посетители и сотрудники парка соблюдают необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями китайских органов здравоохранения. Сколько посетителей находятся внутри, не уточняется.