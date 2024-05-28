В Китае изобрели искусственную кожу для роботов, которой не страшны даже -78 °С

Более того, изобретение способно выдерживать экстремальный холод полярных исследований. Эта инновация обещает значительно расширить возможности роботов в таких условиях.

Новая электронная кожа эффективно функционирует при температурах до -78 °С, что делает её идеальной для использования в экстремальных экспедициях. Она обеспечивает роботам возможность работать в условиях, где традиционная электроника выходит из строя.

Кроме устойчивости к холоду, электронная кожа улучшает ловкость роботов. Она позволяет им чувствовать давление и точно распознавать формы объектов и символы, что значительно улучшает взаимодействие роботов с окружающей средой и выполнение задач.

Электронная кожа также обладает способностью к самовосстановлению: если она повредится на экстремальном холоде, её передающие способности могут быть полностью восстановлены. Это гарантирует, что роботы могут продолжать свою работу, несмотря на мелкие повреждения.