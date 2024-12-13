Опубликовано 13 декабря 2024, 08:071 мин.
В Китае изобрели перезаписываемую ДНК-память. Все ради «жидкого компьютера»Случился настоящий научный прорыв
Китайские учёные разработали перезаписываемую оперативную память на основе ДНК, которая может стать ключевым компонентом так называемых «жидких компьютеров».
Новая технология использует метод «ДНК-оригами», позволяющий собирать сложные конструкции из цепочек ДНК.
Память состоит из двух сотен коротких нуклеотидных цепочек, закреплённых на стеклянной подложке. Эти цепочки могут записывать и считывать данные в формате 0 и 1, взаимодействуя с блоками «жидкого компьютера».
Такая память решает проблему отсутствия оперативной памяти в ДНК-компьютерах, ранее ограничивавшую их возможности.
Теперь устройства могут сохранять промежуточные результаты вычислений и использовать их в дальнейшей работе.
Отметим, что свежая разработка открывает перспективы для «жидких компьютеров», способных обрабатывать огромные массивы данных. В будущем такие технологии могут быть применены в биоинженерии, медицине и науке.