В Китае изобрели плавающий в воде беспилотник

Называется новинка TJ-FlyingFish. Работать дрон может в двух режимах — воздушном и подводном. Для полёта винты обращаются вверх и вращаются с максимальной скоростью. Для плавания — обращаются вниз и вращаются с меньшей скоростью; за счёт этого беспилотник погружается под воду.

Заряда аккумулятора TJ-FlyingFish в режиме полёта хватает на 6 минут, в подводном — на 40 минут — расходуется меньше ресурсов. Вес дрона составляет 1,5 кг, что намного меньше других экспериментальных аналогов.