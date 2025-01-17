В Китае изобрели технологию «охоты» на спутники Starlink с помощью лазера

Посредством компьютерного моделирования учёные продемонстрировали, что можно приблизиться к почти 1400 спутникам Starlink, используя только 99 китайских спутников. Как отмечает издание Interesting Engineering, китайские спутники оснащены лазерами, микроволновыми установками и другими устройствами для разведки и слежения.

Starlink уже запустила более 6700 спутников и планирует дальнейшее расширение своей космической группировки. Отслеживание такой группировки спутников является сложной задачей, требующей точных орбитальных расчётов. Энергоёмкое оборудование, такое как лазеры, требует солнечного света для подзарядки, что усложняет операционные стратегии.

По словам У Юньхуа, бинарный алгоритм ИИ, «вдохновлённый охотничьими методами китов, совместно загоняющими стаи рыб себе в пасть, позволяет китайским спутникам работать синхронно и генерировать надёжные планы действий в короткие сроки, что является значительным прорывом в области космических операций». На генерацию каждого плана действий будет уходить не более 2 минут.

К тому же Китай работает над созданием собственных спутниковых группировок, аналогичных Starlink. Но такие разработки сопряжены с высоким риском. Если эти группировки будут атакованы, образовавшийся мусор может создать угрозу для других космических объектов, включая космические станции.

Для решения этой проблемы Китай и другие страны изучают возможность создания спутников-перехватчиков, оснащённых «неразрушающим оружием», которое позволит выводить из строя цели без образования значительных облаков мусора.