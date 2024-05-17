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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 08:48
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В Китае изобрели умные глазные линзы для «управления» объектами взглядом

Футуристичная разработка получилась
Исследовательская команда Нанкинского университета совместно с больницей провинции Цзянсу и Нанкинским университетом авиации и космонавтики разработала контактные линзы с функцией отслеживания движений глаз.
В Китае изобрели умные глазные линзы для «управления» объектами взглядом
© Ferra

Внешне они не отличаются от обычных линз, но благодаря частотному кодированию и сферической микронанообработке обладают возможностью высокоточного отслеживания движений глаз и распознавания команд.

Линзы оснащены четырьмя беспроводными радиочастотными метками, расположенными по краям и заключенными в медицинский силикон.

Они имеют кривизну, соответствующую роговице глаза, и благодаря ультратонкому слою и высокой воздухопроницаемости обеспечивают комфортное ношение.

После калибровки, учитывающей индивидуальные особенности глаз, линзы способны отслеживать движения с точностью до 0.5°. Они устойчивы к сильному свету и проекционным изображениям, а также не подвержены электромагнитным помехам от смартфонов и роутеров.

В Китае изобрели умные глазные линзы для «управления» объектами взглядом
© ITHome

Линзы прошли тесты на биосовместимость, включая 72-часовой тест на цитотоксичность и недельное испытание на глазах кроликов.

Команда продемонстрировала множество приложений для этих линз, включая ввод текста, рисование, управление играми и веб-страницами, а также управление камерами и беспилотными автомобилями.

Благодаря своей точности, разнообразным возможностям, комфорту и безопасности, эти линзы имеют большой потенциал для применения в различных областях, таких как человеко-машинное взаимодействие, медицина и психология.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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#контактные линзы
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#наука