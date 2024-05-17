В Китае изобрели умные глазные линзы для «управления» объектами взглядом

Внешне они не отличаются от обычных линз, но благодаря частотному кодированию и сферической микронанообработке обладают возможностью высокоточного отслеживания движений глаз и распознавания команд.

Линзы оснащены четырьмя беспроводными радиочастотными метками, расположенными по краям и заключенными в медицинский силикон.

Они имеют кривизну, соответствующую роговице глаза, и благодаря ультратонкому слою и высокой воздухопроницаемости обеспечивают комфортное ношение.

После калибровки, учитывающей индивидуальные особенности глаз, линзы способны отслеживать движения с точностью до 0.5°. Они устойчивы к сильному свету и проекционным изображениям, а также не подвержены электромагнитным помехам от смартфонов и роутеров.