В Китае изобрели умные глазные линзы для «управления» объектами взглядом

В Китае изобрели умные глазные линзы для «управления» объектами взглядомФутуристичная разработка получилась
Внешне они не отличаются от обычных линз, но благодаря частотному кодированию и сферической микронанообработке обладают возможностью высокоточного отслеживания движений глаз и распознавания команд.
Линзы оснащены четырьмя беспроводными радиочастотными метками, расположенными по краям и заключенными в медицинский силикон.
Они имеют кривизну, соответствующую роговице глаза, и благодаря ультратонкому слою и высокой воздухопроницаемости обеспечивают комфортное ношение.
После калибровки, учитывающей индивидуальные особенности глаз, линзы способны отслеживать движения с точностью до 0.5°. Они устойчивы к сильному свету и проекционным изображениям, а также не подвержены электромагнитным помехам от смартфонов и роутеров.
Линзы прошли тесты на биосовместимость, включая 72-часовой тест на цитотоксичность и недельное испытание на глазах кроликов.
Команда продемонстрировала множество приложений для этих линз, включая ввод текста, рисование, управление играми и веб-страницами, а также управление камерами и беспилотными автомобилями.
Благодаря своей точности, разнообразным возможностям, комфорту и безопасности, эти линзы имеют большой потенциал для применения в различных областях, таких как человеко-машинное взаимодействие, медицина и психология.