В Китае к отправке на Луну подготовят шестиногого робота

Ранее стало известно о робопсе для китайской лунной программы. Сейчас учёные готовы представить насекомоподобного робота с шестью конечностями. Этот робот нужен для исследования Луны.

От робособаки «насекомое» отличается повышенной устойчивостью, грузоподъёмностью и плавностью движений. Об этом в репортаже Центрального телевидения Китая заявил разработчик-робототехник из Шанхайского университета Цзяотун Гао Фэн.

На корпусе этого робота крепятся по три конечности. Когда три конечности поднимаются с одной стороны, остальные три образуют устойчивую опору, напоминающую треугольник, что поддерживает корпус. Поэтому робот сохраняет устойчивость и при повреждение одной из ног. Сейчас на базе Шанхайского университета ведутся испытания робота.

«Мы сделали шестиногого робота, который может приземляться и ходить, чтобы совершить качественный прорыв в аэрокосмической сфере», — сообщил Гао Фэн.