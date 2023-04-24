В Китае компания уволила сотрудника за выздоровление на тропическом острове вместо дома

В Китае компания уволила сотрудника за выздоровление на тропическом острове вместо домаА суд отказал ему в выплате компенсации
Китайская технологическая компания уволила сотрудника по имени Сю, который провёл две недели больничного отпуска на тропическом острове Хайнан, известном также как «Гавайи Китая».
Сю обратился в суд, однако его иск был отклонен Пекинским Третьим Промежуточным Народным Судом в середине апреля 2023 года. Кроме того, Сю потерял право на компенсацию в размере 620 000 юаней (около 90 000 долларов).
Спор начался в июле 2019 года, когда Сю подал заявление на две недели оплачиваемого отпуска, но его запрос был отклонён из-за потребности в рабочей силе. Впоследствии Сю заявил о наличии заболевания, предоставил медицинские документы и вместо оплачиваемого отпуска был отправлен на больничный.
Но вскоре коллега Сю заметил его в аэропорту острова Хайнан во время его больничного и сообщил об этом руководству компании. В ответ на вопросы руководства, Сю заявил, что он был дома в Пекине и не путешествовал.
Спустя два дня компания уволила мужчину за «мошенничество и нечестность», что привело к трудовому спору. Трудовой трибунал постановил выплатить Сю компенсацию в размере 620 000 юаней за нарушение трудовых законов, но компания обжаловала решение.
Высший суд отменил компенсацию, считая, что Сю поступил вопреки рекомендациям врача о соблюдении постельного режима.