В Китае компаниям запретили связываться с криптовалютой

Так, например, народный банк Китая буквально накануне объявил о закрытии компании, занимавшейся разработкой софта для проведения транзакций цифровых валют. И это только начало!

Ведомство уже предупредило прочие компании от какого-либо сотрудничества с подобными организациями. В числе «запрещённых действий» можно отметить предоставление помещений или маркетинговые услуги, пишет dev.by.

Что интересно, подобное можно было спрогнозировать. Ещё в мае 2021 года власти Китая запретили финансовым институтам и платёжным сервисам предоставлять услуги, завязанные на криптовалюте.

А уже в июне прошли массовые аресты людей, которые оказались подозреваемыми в использовании криптовалют в преступных целях.