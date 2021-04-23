В Китае космическое агентство создало рабочий экзоскелет с грузоподъёмностью 50 кг

Представители CASIC рассказали, что устройство способно наполовину облегчить передвижение в горах и лесах. При этом, пишет Global Times, экзоскелет также имеет грузоподъёмность до 50 кг. Все это вкупе, в теории, должно заметно повысить продуктивность китайских пожарных.

Что же до массы девайса, то она составляет всего лишь 5 кг. На то, чтобы надеть его на себя, уходит несколько десятков секунд.

Отметим, что экзоскелеты были разработаны в рамках национального плана модернизации пожарных служб от 23 ноября 2020 года. Что интересно, ранее приводы, установленные в устройстве, использовались в «робоконечностях» лунного аппарата «Чанъэ-5». Именно ими он взял пробы лунного грунта и установил китайский флаг на спутнике нашей планеты в 2020 году.