В Китае космическую ракету продали онлайн

Сообщается, что всего за первые пять минут у ракеты набралось 800 потенциальных покупателей, тогда как суммарный депозит за нее достиг 500 тыс юаней или приблизительно 5 млн рублей. Однако в конечном счете ракета была продана за 40 млн юаней или приблизительно 430 млн рублей.

Помимо самой ракеты покупателю будет доступен ряд услуг. В частности, он сможет находиться на стартовой площадке в момент запуска ракеты. Кроме того, ему позволено покрасить корпус ракеты так, как он считает нужным.