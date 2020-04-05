Наука и технологии
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В Китае космическую ракету продали онлайн
Она обошлась в 40 млн юаней или приблизительно 430 млн рублей
В Китае космическую ракету продали онлайн. Речь о ракете Куайчжоу-1А, которую выставили на аукцион, трансляция которого велась в режиме реального времени. К слову, саму трансляцию смотрели порядка 2 млн человек, один из которых и приобрел космический летательный аппарат.
Сообщается, что всего за первые пять минут у ракеты набралось 800 потенциальных покупателей, тогда как суммарный депозит за нее достиг 500 тыс юаней или приблизительно 5 млн рублей. Однако в конечном счете ракета была продана за 40 млн юаней или приблизительно 430 млн рублей.
Помимо самой ракеты покупателю будет доступен ряд услуг. В частности, он сможет находиться на стартовой площадке в момент запуска ракеты. Кроме того, ему позволено покрасить корпус ракеты так, как он считает нужным.