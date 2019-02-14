В Китае массово создают «самолётные» селфи с помощью бутылок и унитазов

В Китае появилась новая массовая забава под названием Fake plane ride (фальшивый полёт на самолёте) — пользователи социальных сетей притворяются, выкладывая поддельные селфи «у иллюминатора» с красивым видом, якобы из самолёта.

Чтобы создать такое селфи используют самые разные подручные средства. Особой популярностью пользуются ободки от унитаза и разного рода бутылки и канистры. Для правильного «вида на облака» в качестве фона выводят соответствующую фотографию на монитор или экран смартфона.

Челлендж начал набирать популярность к Китайскому новому году в приложении обмена короткими видеороликами Douyin. Сейчас в хэштег «как притвориться, что ты в самолете» набрал в Weibo, китайском аналоге Twitter, набрал уже более 27 миллионов просмотров, а в Douyin — более 24 миллионов.