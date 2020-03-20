В Китае многие заводы начали возобновлять производство

”Все ключевые предприятия вернулись к работе, соблюдая необходимые меры предосторожности. Наша провинция активно наращивает масштабы международной торгово-инвестиционной деятельности, некоторые компании в последнее время демонстрируют заметные успехи”, — говорится в официальном заявлении ведомства.

Напомним, что согласно имеющимся данным, прямо сейчас в регионе находятся около 60 крупных компаний, обеспечивающих более 90% хайнаньского экспорта. По словам властей, все они уже восстановили все рабочие процессы в полном объеме.