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В Китае многие заводы начали возобновлять производство
Тем самым мировая экономика, возможно, пойдет на небольшой, но рост
В сети появилась информация о том, что управление коммерции провинции Хайнань рассказало о том, что многие заводы как на ее территории, так и на территории всего Китая, начали возобновлять производство, что, возможно, поможет избежать заметных потерь из-за эпидемии коронавируса.
”Все ключевые предприятия вернулись к работе, соблюдая необходимые меры предосторожности. Наша провинция активно наращивает масштабы международной торгово-инвестиционной деятельности, некоторые компании в последнее время демонстрируют заметные успехи”, — говорится в официальном заявлении ведомства.
Напомним, что согласно имеющимся данным, прямо сейчас в регионе находятся около 60 крупных компаний, обеспечивающих более 90% хайнаньского экспорта. По словам властей, все они уже восстановили все рабочие процессы в полном объеме.